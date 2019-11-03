Фьюри: Уайлдер визжал бы, как свинья в бою против Майка Тайсона

"Цыганский король" считает, что у его будущего соперника не было бы шансов в поединке с легендарным боксером.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поразмышлял о том, что бы было, если бы в ринге встретились действующий обладатель пояса по версии WBC в хэвивейте Деонтей Уайлдер и легендарный боксер Тайк Тайсон.

"Цыганский король" уверен, что у его будущего соперника не было бы никаких шансов на победу в поединке против члена Всемирного зала боксерской славы.

"Победил бы Майк Тайсон. Это же очевидно. Тайсон приблизился бы к Уайлдеру и откусил бы ему оба уха. Все, конец игры. Уайлдер бы визжал, как свинья, корчась на канвасе от боли. Его кровь заливала бы все вокруг", - приводит слова Фьюри DailyStar.