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Фьюри: Уайлдер визжал бы, как свинья в бою против Майка Тайсона

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"Цыганский король" считает, что у его будущего соперника не было бы шансов в поединке с легендарным боксером.
Деонтей Уайлдер и Майк Тайсон
Деонтей Уайлдер и Майк Тайсон
Twitter

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поразмышлял о том, что бы было, если бы в ринге встретились действующий обладатель пояса по версии WBC в хэвивейте Деонтей Уайлдер и легендарный боксер Тайк Тайсон.

"Цыганский король" уверен, что у его будущего соперника не было бы никаких шансов на победу в поединке против члена Всемирного зала боксерской славы.

"Победил бы Майк Тайсон. Это же очевидно. Тайсон приблизился бы к Уайлдеру и откусил бы ему оба уха. Все, конец игры. Уайлдер бы визжал, как свинья, корчась на канвасе от боли. Его кровь заливала бы все вокруг", - приводит слова Фьюри DailyStar.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.11.2019, 19:37
Оценка:  0
гость
Майк вам бы обоим пизды отвалил в одном ринге..
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