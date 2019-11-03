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Альварес: В 11 раунде тренер сказал завершать поединок

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Сауль признался, что бой с Ковалевым продлился дольше, чем он ожидал.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сауль Альварес поделился впечатлениями от победы нокаутом над россиянином Сергеем Ковалевым.

"Мы рады тому, как закончился поединок. Теперь я добавил к своим титулам чемпионство в полутяжелом весе. Это был тяжелый бой, но все сложилось хорошо. Ковалев был намного крупнее меня. Я почувствовал его силу, однако смог с ней справиться".

"Мне надо было проявить терпение. Мы знали, что нужно просто потерпеть. Бой продлился дольше, чем я ожидал. В 11-м раунде мой тренер Эдди Рейносо сказал, что можно завершать бой. И мы это сделали".

"Я планировал активнее бить по корпусу, но на ринге нельзя забывать о других стратегиях. Было сложно попасть по корпусу Ковалева. Он действовал непредсказуемо. Я победил благодаря точному удару в голову", - приводит слова Альвареса Bad Left Hook.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.

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Теги: Сауль Альварес, бокс, Сергей Ковалев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.11.2019, 16:41
Оценка:  0
гость
Есть ли на расее бокс?
НЕТ!
русский  (аноним)  03.11.2019, 16:21
Оценка:  0
русский
Сережа отсосал упругий член мексиканца. Кто то хочет отсосать, россияне ? Я помогу.
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