Альварес - Ковалев: статистика ударов

Мексиканец нанес в два раза меньше ударов, чем его противник, но был гораздо точнее.

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) мексиканец Сауль Альварес завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории, нокаутировав обладателя титула в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.

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По ходу встречи за 11 неполных раундов "Канело" выбросил 35 ударов, что более чем в два раза меньше, чем нанес Ковалев, у которого 745 ударов за поединок. При этом, мексиканец был точнее - 133 удара попали в цель (38,6 % от общего количества), а Ковалев попал 115 раз (15,4 %).

Мексиканец нанес 128 джебов и 217 силовых ударов, а россиянин выбросил 577 джебов и 168 силовых ударов.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.