Ковалев - о поражении Альваресу: Это хороший опыт для меня

Российский боксер лишился титула чемпиона мира в полутяжелом весе.

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) мексиканец Сауль Альварес завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории, нокаутировав обладателя титула в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.

После поражения российский боксер отметил, что Альварес - великий чемпион и выразил ему свое уважение.

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“Для меня это хороший опыт. Альварес - великий чемпион. У меня было немного времени на восстановление после предыдущего боя, но это нормально. Выражаю уважение Канело. Он пишет историю бокса.

Тренер говорил мне, чтобы я чаще использовал джеб, но мне не хватило выносливости. Все в порядке. Я вернусь. Я знаю, что могу объединить титулы. Я хотел устроить объединительный бой, но в полутяжелом весе никто не хочет выходить на ринг против меня“, - сказал Ковалев после поединка.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.