Переключиться на мобильную версию

Ковалев не получил серьезных повреждений в бою против Альвареса

Комментариев: 0
Россиянина после нокаута осмотрели врачи.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) россиянин Сергей Ковалев нокаутом проиграл мексиканцу Сауль Альваресу и лишился титула WBO в полутяжелом весе.

Читай также: Альварес: Большое уважение Ковалеву, он - великий воин

После поединка Ковалева осмотрели медицинские сотрудники, которые не нашли у него серьезных повреждений.

"Сергея осмотрели врачи. Серьезных повреждений нет. Только боль в челюсти", - приводит слова представителя организаторов поединка ТАСС.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь