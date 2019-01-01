Ковалев не получил серьезных повреждений в бою против Альвареса
Россиянина после нокаута осмотрели врачи.
В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) россиянин Сергей Ковалев нокаутом проиграл мексиканцу Сауль Альваресу и лишился титула WBO в полутяжелом весе.
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После поединка Ковалева осмотрели медицинские сотрудники, которые не нашли у него серьезных повреждений.
"Сергея осмотрели врачи. Серьезных повреждений нет. Только боль в челюсти", - приводит слова представителя организаторов поединка ТАСС.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.
Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.
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