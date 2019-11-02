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Берчельт нокаутировал Сосу и защитил титул чемпиона мира

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Мигель Берчельт успешно защитил свой титул во втором полулегком весе.
Мигель Берчельт и Джейсон Соса
Мигель Берчельт и Джейсон Соса
Getty Images

В Карсоне (США) на арене Dignity Health Sports Park состоялся вечер бокса, в рамках которого Мигель Берчельт провел успешную защиту титула чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBC.

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Берчельт одержал досрочную победу над американским боксером Джейсоном Сосой. Во втором раунде Берчельт отправил соперника в нокдаун, но Соса поднялся и продержался до конца трехминутки.

Окончательная развязка произошла в четвертом раунде - Мигель вначале отправил соперника на канвас, а потом провел серию добивающих ударов, вынудив угол американца выбросить полотенце.

Ранее сообщалось, что в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США) Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смотрите видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полную запись данного поединка.

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Теги: бокс, Мигель Берчельт, Джейсон Соса
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