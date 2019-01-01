Альварес: Большое уважение Ковалеву, он - великий воин

Мексиканец также отметил, что планирует вернуться в средний вес.

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) мексиканец Сауль Альварес завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории, нокаутировав обладателя титула в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.

"Канело" после поединка поделился впечатлениями от своей победы, а также заявил, что планирует вернуться в средний или суперсредний вес.

"Спасибо всем, спасибо зрителям в зале. Это еще один шаг в моей карьере, это моя история. Будьте терпеливы, ведь "Канело" творит историю. Мы знали, что потребуется пять-шесть раундов, чтобы войти в поединок. Выражаю большое уважение Сергею, он - великий воин, но я выполнил наш план на бой и победил.

Я планирую вернуться в 160 или 165 фунтов (средний или второй средний вес - прим.ред.). Сейчас мне нужно немного отдохнуть, и будем смотреть, какие возможности появятся дальше. Я жажду больших боев и хочу подарить Мексике еще больше побед.

Головкин? Я уже говорил ранее, что он не представляет для меня вызова. Я победил его по результатам 24 раундов. Но если мы получим хорошее бизнес-предложение, то почему бы и нет?", - приводит слова Альвареса Mirror.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.

Отметим, что Альварес лидировал на записках двух судей к моменту нокаута.