Альварес - второй боксер в истории, владеющий поясами в трех дивизионах одновременно
Мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутом победил россиянина Сергея Ковалева и стал обладателем титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Встреча состоялась в Лас-Вегасе (Невада, США).
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Благодаря этой победе "Канело" стал вторым боксером в истории, который владеет поясами в трех дивизионах одновременно. Помимо завоеванного титула у Альвареса есть пояса чемпиона мира в среднем и суперсреднем дивизионах.
Первым боксером, кто владел поясами в трех дивизионах одновременно был Генри Армстронг, который добился такого достижения в далеком 1938 году.
Отметим, что "Канело" также стал третьим мексиканцем, который завоевывал титулы в четырех весовых категориях.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полная запись данного поединка.
Полная версия правил