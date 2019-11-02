Альварес - Ковалев: записки судей

Стали известны записки судей в бою между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым.

В Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся вечер бокса, в котором мексиканец Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11-м раунде и завладел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Стали известны записки судей на момент начала 11-го раунда поединка. Двое судей отдавали победу Альваресу (оба по 96:94), а третий судья - ничью (95:95).

Стоит сказать, что этот поединок стал дебютным для "Канело" в полутяжелом весе. К тому же, мексиканец завоевал титул в четвертой весовой категории, в которой проводит бои.

Вашему вниманию также видео нокаута в бою Альварес - Ковалев, а также полное видео данного поединка.