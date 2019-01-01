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Сауль Альварес - Сергей Ковалев: полное видео боя

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Мексиканец отобрал у российского боксера чемпионский пояс.

Альварес - Ковалев: видео боя
Альварес - Ковалев: видео боя
Getty Images

В Лас-Вегасе (Невада, США) в ночь со 2 на 3 ноября состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 KO) и мексиканским боксером Саулем Альваресом (53-1-2, 36 KO).

Победу в поединке одержал “Канело“, который мощно отправил действующего чемпиона в нокаут в 11-м раунде. Отметим, что этот поединок стал дебютным для Альвареса в полутяжелом весе.

Смотрите полное видео боя Альварес - Ковалев:

Таким образом, Альварес завладел чемпионским титулом в четвертой для себя весовой категории.

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Теги: бокс, видео боя, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес, нокаут
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