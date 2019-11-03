Ковалев нокаутом проиграл Саулю Альваресу

Мексиканец Сауль Альварес завоевал пояс в полутяжелом весе.

Мексиканец Сауль Альварес победил россиянина Сергея Ковалева в главном бою шоу в Лас-Вегасе и отобрал титул чемпиона WBO в полутяжелой весовой категории, которым владел россиянин.

Стартовые раунды прошли при преимуществе Ковалева, который при этом не спешил вкладываться в удары, да и Альварес хорошо работал за блоком, почти ничего не пропуская.

Время от времени боксеры обменялись силовыми ударами, когда Канело ловил соперника на контратаках.

Начиная с пятого раунда Альварес стал добавлять в темпе, скорости и силе ударов. Он прощупал дистанцию, стал прорываться через джеб Ковалева, сближаться и наносить удары.

Фактически, лишь восьмой раунд остался за Ковалевым, потому что Альварес взял паузу, отдал инициативу, но как оказалось, лишь чтобы завершить бой.

Первый неприятный звоночек прозвенел в десятом раунде, когда Канело зажал Ковалева у канатов и классно пробил справа. Тот выдержал. Но на старте одиннадцатого раунда Альварес смело бросился вперед, загнал Ковалева в угол, попал мощным ударом слева, после чего добил справа в челюсть. Ковалев тяжело рухнул на канвас и рефери сразу же остановил бой.

29-летний Альварес одержал 53-ю победу (35 — нокаутом), один раз проиграл и дважды свел свои бои к ничьей. Теперь он владеет чемпионскими поясами в трех разных дивизионах.