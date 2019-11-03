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Ковалев нокаутом проиграл Саулю Альваресу

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Мексиканец Сауль Альварес завоевал пояс в полутяжелом весе.
Ковалев нокаутом проиграл Саулю Альваресу

Мексиканец Сауль Альварес победил россиянина Сергея Ковалева в главном бою шоу в Лас-Вегасе и отобрал титул чемпиона WBO в полутяжелой весовой категории, которым владел россиянин.

Стартовые раунды прошли при преимуществе Ковалева, который при этом не спешил вкладываться в удары, да и Альварес хорошо работал за блоком, почти ничего не пропуская.

Время от времени боксеры обменялись силовыми ударами, когда Канело ловил соперника на контратаках.

Начиная с пятого раунда Альварес стал добавлять в темпе, скорости и силе ударов. Он прощупал дистанцию, стал прорываться через джеб Ковалева, сближаться и наносить удары.

Фактически, лишь восьмой раунд остался за Ковалевым, потому что Альварес взял паузу, отдал инициативу, но как оказалось, лишь чтобы завершить бой.

Первый неприятный звоночек прозвенел в десятом раунде, когда Канело зажал Ковалева у канатов и классно пробил справа. Тот выдержал. Но на старте одиннадцатого раунда Альварес смело бросился вперед, загнал Ковалева в угол, попал мощным ударом слева, после чего добил справа в челюсть. Ковалев тяжело рухнул на канвас и рефери сразу же остановил бой.

29-летний Альварес одержал 53-ю победу (35 — нокаутом), один раз проиграл и дважды свел свои бои к ничьей. Теперь он владеет чемпионскими поясами в трех разных дивизионах.

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Теги: Сергей Ковалев, Сауль Альварес
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.11.2019, 08:58
Оценка:  0
гость
Ковалёв без трусов должен был выходить на ринг. Как я и обещал - отхватил пиздюлин.
гость  (аноним)  03.11.2019, 08:57
Оценка:  0
гость
Где герой пердунец русский прими наши поздравления с победой мексиканца над козломордым. Альварес хорошо уронил. Правда?
vladimir30kh    03.11.2019, 08:26
Оценка:  0
vladimir30kh
Ураааа !!! Ой , в кацапів траур )))))
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