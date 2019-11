Гарсия в первом раунде отправил в нокаут Дуно

В Лас-Вегасе (США) проходит вечер бокса, главным событием которого является поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

В андеркарде боя Ковалев - Альварес состоялся поединок между американцем Райаном Гарсией и филиппинцем Ромеро Дуно. В середине первого раунда Гарсия ударом справа нокаутировал филиппинца и досрочно завершил бой.

Ryan Garcia proving he is the real deal with this first round knockout 🥊



If you didn’t know the name, now you do!#CaneloKovalev



pic.twitter.com/QqBLhYYgHt