Тренер Ковалева: Сергей в бою с Канело удивит многих

Бадди МакГирт рассказал, что Сергей Ковалев еще много своих навыков не применял на ринге.

Наставник российского боксера Сергея Ковалев, Бадди МакГирт, не сомневается, что в поединке против Сауля Альвареса его подопечный сможет преподнести сюрприз.

"Если Ковалев сделает то, что может, то он удивит многих. Правда, для меня это не станет сюрпризом, ведь я знаю, что Сергей победит.

Я сердцем чувствую, что если Ковалев покажет все свои навыки, в чем я даже не сомневаюсь, то все будут в шоке. Иногда я смотрю на него в зале и думаю: "Черт, я даже не знал, что этот парень может так драться".

Ковалев - не просто панчер, в его арсенале есть много инструментов. Он просто никогда их не использовал. Иногда во время спаррингов Сергей задействует все навыки. И тогда мне становится жаль его спарринг-партнеров. Не буду предсказывать, что Ковалев нокаутирует "Канело", но я скажу, что он удивит многих", - цитирует Бадди МакГирта boxingnews24.com.