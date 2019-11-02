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Тренер Ковалева: Сергей в бою с Канело удивит многих

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Бадди МакГирт рассказал, что Сергей Ковалев еще много своих навыков не применял на ринге.
Тренер Ковалева: Сергей в бою с Канело удивит многих

Наставник российского боксера Сергея Ковалев, Бадди МакГирт, не сомневается, что в поединке против Сауля Альвареса его подопечный сможет преподнести сюрприз.

"Если Ковалев сделает то, что может, то он удивит многих. Правда, для меня это не станет сюрпризом, ведь я знаю, что Сергей победит.

Я сердцем чувствую, что если Ковалев покажет все свои навыки, в чем я даже не сомневаюсь, то все будут в шоке. Иногда я смотрю на него в зале и думаю: "Черт, я даже не знал, что этот парень может так драться".

Ковалев - не просто панчер, в его арсенале есть много инструментов. Он просто никогда их не использовал. Иногда во время спаррингов Сергей задействует все навыки. И тогда мне становится жаль его спарринг-партнеров. Не буду предсказывать, что Ковалев нокаутирует "Канело", но я скажу, что он удивит многих", - цитирует Бадди МакГирта boxingnews24.com.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  02.11.2019, 13:10
Оценка:  0
русский
Да даст пизды, вот и всё! Нихуя трудного нокаутировать недомерка.
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