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Хэйни: Похоже, у Ломаченко были причины меня избегать

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Боксер уверен, что Ломаченко и его команда попросили о "франчайзинговом" чемпионстве.
Хэйни: Похоже, у Ломаченко были причины меня избегать

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни, который до этого владел временным поясом, утверждает, что Василий Ломаченко сам попросил WBC дать ему "франчайзинговый" титул.

"Это мой первый титул чемпиона мира. Но я получил его не так, как планировал. Ломаченко и его команда попросили о "франчайзинговом" чемпионстве. Они рады, что их просьбу удовлетворили.

Ломаченко этого хотел. Если бы он не стал "франчайзинговым" чемпионом, то ему пришлось бы драться со мной.

Не знаю, избегает ли меня Ломаченко. Это бокс. Я был обязательным претендентом для парня, который возглавляет pound-for-pound. Похоже, у Василия были причины меня избегать. Конечно же, в Top Rank сказали, что я якобы попросил слишком много денег, когда они предложили мне контракт на бой", - заявил Девин Хэйни.

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Теги: Василий Ломаченко
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SEMPENTY    02.11.2019, 10:10
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SEMPENTY
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