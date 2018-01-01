Фьюри: Строумэн в любом случае победил бы Кличко

Рестлер не оставил бы шансов украинцу.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что рестлер Брон Строумэн смог бы победить украинского боксера Владимира Кличко.

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“Строумэн в любом случае победил бы Кличко. Он намного более дикий.

Брон гораздо сильнее, больше и агрессивнее. Он попал по мне несколькими хорошими ударами“, - рассказал Фьюри для iFL TV.

Напомним, что боксер сумел победить Строумэна нокаутом.

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