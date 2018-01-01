Хирн: Поединок Усик - Чисора может состояться в феврале
Бой между боксерами может состояться уже в следующем году.
Промоутер Эдди Хирн заявил, что Александр Усик и Дерек Чисора могут подраться уже в феврале следующего года.
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“Я думаю, что бой Чисоры с Усиком возможен. Они могут подраться в следующем году, возможно, даже за титул чемпиона WBO.
Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента.
У Чисоры также все готово к бою с Джозефом Паркером. Чисора - Бенджамин Баттон британского супертяжелого веса.
Дерек готов к большим поединкам. Усик и Паркер - основные претенденты на бой с ним“, - цитирует Хирна Sky Sports.
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