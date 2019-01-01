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Хэйни: Ломаченко не может стать бесспорным чемпионом, не выйдя со мной на ринг

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Американский боксер хочет выйти на ринг против украинца.
Дэвин Хэйни
Дэвин Хэйни
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни (23-0, 15 КО) поделился мнением по поводу возможного поединка с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Если бы он подрался со мной, то получил бы больше денег, чем с кем-то другим.

Фанаты хотят видеть наш бой больше, чем поединки Комми или Теофимо Лопеса.

Я не согласен с тем, что Ломаченко может стать бесспорным чемпионом, не выйдя со мной на ринг“, - рассказал Хэйни наYouTub-канале Fight Hub TV.

Напомним, что Ломаченко получил статус “франчайзингового“ чемпиона WBC.

Отметим, что Хирн выступил с заявлением по поводу боя его подопечного с украинцем.

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Теги: Дэвин Хэйни, Василий Ломаченко, бокс
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