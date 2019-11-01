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Ортис: Я нокаутирую Уайлдера

Комментариев: 2
Кубинец хочет закончить бой реваншем.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский боксер Луис Ортис заявил, что сможет нокаутировать Деонтея Уайлдера в бою.

“Моя главная цель всегда заключалась в том, чтобы стать чемпионом в тяжелом весе. И она не изменилась. Я не потерял голода, а наоборот еще больше хочу сделать это.

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Не знаю, стал ли лучше Деонтей со времен нашего первого боя, но я точно стал лучше.

Я собираюсь уничтожить Уайлдера. Я говорил ранее, что есть два варианта как закончится бой: или я нокаутирую его или он меня. Но Деонтей не сможет нокаутировать меня“, - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, реванш Уайлдер - Ортис состоится 23 ноября в Лас-Вегасе (США). Первый поединок боксеров в марте прошлого года завершился победой Уайлдера в десятом раунде.

Отметим, что ранее был выпущен промо-ролик реванша.

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Теги: Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    01.11.2019, 14:29
Оценка:  +1
zadneprohodchik
уже 3 раза валялся в прошлый раз, видать не все отбыли еще
АК-47  (аноним)  01.11.2019, 13:51
Оценка:  +2
АК-47
Та вынесут тебя еще раз дружище с ринга.
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