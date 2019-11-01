Ортис: Я нокаутирую Уайлдера

Кубинец хочет закончить бой реваншем.

Кубинский боксер Луис Ортис заявил, что сможет нокаутировать Деонтея Уайлдера в бою.

“Моя главная цель всегда заключалась в том, чтобы стать чемпионом в тяжелом весе. И она не изменилась. Я не потерял голода, а наоборот еще больше хочу сделать это.

Читай также: Ломаченко: Усик сводит Уайлдера в школу

Не знаю, стал ли лучше Деонтей со времен нашего первого боя, но я точно стал лучше.

Я собираюсь уничтожить Уайлдера. Я говорил ранее, что есть два варианта как закончится бой: или я нокаутирую его или он меня. Но Деонтей не сможет нокаутировать меня“, - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, реванш Уайлдер - Ортис состоится 23 ноября в Лас-Вегасе (США). Первый поединок боксеров в марте прошлого года завершился победой Уайлдера в десятом раунде.

Отметим, что ранее был выпущен промо-ролик реванша.