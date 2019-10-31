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Фьюри после победы в реслинг-шоу рассказал о своих дальнейших планах

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Следующая цель "цыганского короля" - реванш с Деонтеем Уайлдером.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне провел свой дебютный поединок в реслинг-шоу промоушена WWE.

После своего выступления Фьюри рассказал о дальнейших спортивных планах.

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"Бой в WWE - это незабываемый опыт для меня. Точно могу сказать, что Брон мощный боксер. Теперь же я собираюсь провести свой реванш с Деонтеем Уайледром, который запланирован на 22 февраля", - цитирует Фьюри пресс-служба WWE в Twitter.

Напомним, Тайсон Фьюри одолела Брона Строумэна в рамках реслинг-шоу. Вашему вниманию полное видео боя Фьюри - Строумэн.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что Тайсон Фьюри пришел в WWE, чтобы получить "травму" перед реваншем.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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