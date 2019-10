Фьюри яркой победой дебютировал в реслинге

Сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир WWE под названием Crown Jewel.

В рамках этого события экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встретился с рестлером Броном Строумэном.

Oh, you better believe @Tyson_Fury came prepared. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8wf7YTPVhL

Бой завершился победой британца. Фьюри скинул своего соперника с ринга ударом по голове.

Строумэн не смог за 10 секунд подняться обратно в ринг, и рефери зафиксировал победу Тайсона.

A WIN'S A WIN.@Tyson_Fury just did his thing and earned a count-out VICTORY over @BraunStrowman at #WWECrownJewel! #TysonVsBraun pic.twitter.com/m170Vs0N9W