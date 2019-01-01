Фьюри яркой победой дебютировал в реслинге

Британец оказался сильнее Брона Строумэна на шоу Crown Jewel.

Сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир WWE под названием Crown Jewel.

В рамках этого события экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встретился с рестлером Броном Строумэном.

Бой завершился победой британца. Фьюри скинул своего соперника с ринга ударом по голове.

Строумэн не смог за 10 секунд подняться обратно в ринг, и рефери зафиксировал победу Тайсона.

Отметим, что за этот поединок британец заработал 11,7 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов долларов).

Напомним, Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого было решено провести их бой в рамках шоу WWE. Во время подготовки к поединку Строумэн ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его.