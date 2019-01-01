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Фьюри яркой победой дебютировал в реслинге

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Британец оказался сильнее Брона Строумэна на шоу Crown Jewel.
Тайсон Фьюри и Брон Строумэн
Тайсон Фьюри и Брон Строумэн
twitter.com/WWE

Сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир WWE под названием Crown Jewel.

В рамках этого события экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встретился с рестлером Броном Строумэном.

Бой завершился победой британца. Фьюри скинул своего соперника с ринга ударом по голове. 

Строумэн не смог за 10 секунд подняться обратно в ринг, и рефери зафиксировал победу Тайсона.

Отметим, что за этот поединок британец заработал 11,7 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов долларов).

Напомним, Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого было решено провести их бой в рамках шоу WWE. Во время подготовки к поединку Строумэн ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его.

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Теги: Тайсон Фьюри, рестлинг
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