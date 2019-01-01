Фьюри яркой победой дебютировал в реслинге
Сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир WWE под названием Crown Jewel.
В рамках этого события экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встретился с рестлером Броном Строумэном.
Oh, you better believe @Tyson_Fury came prepared. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8wf7YTPVhL— WWE (@WWE) 31 жовтня 2019 р.
Бой завершился победой британца. Фьюри скинул своего соперника с ринга ударом по голове.
He's been doing his homework.#WWECrownJewel @Tyson_Fury pic.twitter.com/RBnj7fUu0p— WWE (@WWE) 31 жовтня 2019 р.
Строумэн не смог за 10 секунд подняться обратно в ринг, и рефери зафиксировал победу Тайсона.
A WIN'S A WIN.@Tyson_Fury just did his thing and earned a count-out VICTORY over @BraunStrowman at #WWECrownJewel! #TysonVsBraun pic.twitter.com/m170Vs0N9W— WWE (@WWE) 31 жовтня 2019 р.
Отметим, что за этот поединок британец заработал 11,7 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов долларов).
Напомним, Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого было решено провести их бой в рамках шоу WWE. Во время подготовки к поединку Строумэн ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его.
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