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Постол проведет чемпионский бой с Рамиресом - ESPN

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Представители боксеров договорились о проведении поединка.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Представители чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО) и обязательного претендента украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО) договорились о проведении боя, сообщает ESPN. 

Источник утверждает, что стороны достигли соглашения без промоутерских торгов, которые были запланированы ранее.

Ожидается, что поединок Постол - Рамирес состоится 1 февраля в США в рамках шоу Top Rank, а трансляцию будет вести ESPN.

“Каким образом мы достигли соглашения? В целом это было не очень сложно. Мы постоянно были на связи со всеми. Работать с Томом (промоутер Постола - прим.ред.) очень просто. Мы сразу поняли, что нам нужно и сошлись на самых важных вопросах. Мы в будущем можем продолжить успешное сотрудничество“, - заявил промоутер Рамиреса Моретти.

Отмечается, что ключевую роль в достижении договоренности между командами Постола и Рамиреса сыграл президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, американца ожидает две защиты титулов. По линии WBC - это Постол, а со стороны WBO - британец Джек Кэттеролл.

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Теги: бокс, Виктор Постол, Хосе Рамирес
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