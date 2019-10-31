Постол проведет чемпионский бой с Рамиресом - ESPN

Представители боксеров договорились о проведении поединка.

Представители чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО) и обязательного претендента украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО) договорились о проведении боя, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что стороны достигли соглашения без промоутерских торгов, которые были запланированы ранее.

Ожидается, что поединок Постол - Рамирес состоится 1 февраля в США в рамках шоу Top Rank, а трансляцию будет вести ESPN.

“Каким образом мы достигли соглашения? В целом это было не очень сложно. Мы постоянно были на связи со всеми. Работать с Томом (промоутер Постола - прим.ред.) очень просто. Мы сразу поняли, что нам нужно и сошлись на самых важных вопросах. Мы в будущем можем продолжить успешное сотрудничество“, - заявил промоутер Рамиреса Моретти.

Отмечается, что ключевую роль в достижении договоренности между командами Постола и Рамиреса сыграл президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, американца ожидает две защиты титулов. По линии WBC - это Постол, а со стороны WBO - британец Джек Кэттеролл.