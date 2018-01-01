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Тренер Ковалева: Мы надерем задницу Альваресу

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Россиянин намерен одержать победу нокаутом.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Бадди МакГирт, который тренерует чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, поделился мнением по поводу предстоящего боя с Саулем Альваресом.

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“Мы не будем целиться в голову Канело. Мы собираемся пробивать везде, не считая ног Альвареса. Мы надерем ему задницу. 

Мы знаем, что Сауль скользкий боксер. Но он не может двигаться постоянно. Мы намерены на протяжении пяти или шести раундов пробивать по корпусу“, - приводит слова МакГирта Boxing News 24.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand Garden.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Бадди МакГирт, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, бокс
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