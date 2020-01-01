Альварес: Я буду боксировать с Ковалевым, потому что он лучший в полутяжелом весе

Мексиканец признался, что он хорошо себя чувствует в новой весовой категории.

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал предстоящий бой с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

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“Я хочу выразить благодарность всем людям, которые поддерживают меня на протяжении всей моей карьеры. Я готов творить историю. Я готов к великолепному поединку против Ковалева. Мы здесь, чтобы победить.



Ковалев - лучший в своей весовой категории, поэтому мы выбрали именно его. Мы стремимся написать историю, сражаясь с одним из лучших боксеров. Я вполне комфортно чувствую себя в полутяжелом весе.

Все хорошо, но давайте посмотрим, как все сложится в субботу. Пока что я чувствую себя отлично“, - цитирует Альвареса BoxingNews24.

Напомним, Ковалев и Альварес проведут бой в субботу, 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Смотрите прогноз и ставки букмекеров на этот бой. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Ковалев - Альварес.