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Ломаченко стал почетным послом Олимпиады-2020

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Украинец войдет в рабочую группу МОК, которая будет работать с боксерами в рамках Олимпиады.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA, а также двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко стал почетным амбассадором Олимпиады-2020 в Токио.

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Как сообщает insidethegames, украинец вошел в рабочую группу Международного Олимпийского комитета, которая будет заниматься организацией квалификационных боксерских турниров на ОИ-2020, а также соревнованиями в Токио.

Отмечается, что в группу вошли 10 боксеров. Помимо Ломаченко послами стали француженка Сара Орамун, кубинец Хулио Сезар ла Круз, американка Микаэла Майер, новозеландец Дэвид Ньйока, австралийка Шелли Уоттс, нигериец Лукмо Лаваль, марокканка Хадижа эль-Марди,китаец Ху Цзяньгуан и Мэри Ком из Индии.

Амбассадоры были выбраны путем голосования, которое проводили Национальные Олимпийские комитеты и национальные федерации.

Напомним, соревнования по боксу на ОИ-2020 пройдут с 25 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко получил статус “франчайзингового“ чемпиона WBC.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Токио, Токио-2020
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