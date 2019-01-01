Фильм об Анатолии Ломаченко получил награду Миланского кинофестиваля

Фильм Папаченко был награжден почетным призом на Миланском фестивале спортивного кино.

Режиссер Сергей Долбилов снял фильм Папаченко, который рассказывает о тренере Анатолии Ломаченко.

Биографическая кинолента была представлена на Миланском фестивале спортивного кино FICTS и ее высоко оценили как жюри, так и зрители. Фильм также получил почетный приз.

Читай также: Арум: Анатолий Ломаченко - гениальный тренер, Мохаммед Али и Кил Кленси не ровня ему

“Фильм Сергея Долбилова об украинском тренере Анатолии Ломаченко получил высокие оценки жюри и симпатии зрителей. И был награжден почетным призом на Миланском фестивале FICTS спортивного кино“, - говорится в сообщении Instagram-аккаунта lomus_official.

Почетным приз Миланского фестивале спортивного кино FICTS instagram.com/lomus_official/

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко стал обладателем специального пояса WBC.