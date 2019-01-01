Переключиться на мобильную версию

Фильм об Анатолии Ломаченко получил награду Миланского кинофестиваля

Комментариев: 0
Фильм Папаченко был награжден почетным призом на Миланском фестивале спортивного кино.
Василий и Анатолий Ломаченко
Василий и Анатолий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Режиссер Сергей Долбилов снял фильм Папаченко, который рассказывает о тренере Анатолии Ломаченко.

Биографическая кинолента была представлена на Миланском фестивале спортивного кино FICTS и ее высоко оценили как жюри, так и зрители. Фильм также получил почетный приз.

Читай также: Арум: Анатолий Ломаченко - гениальный тренер, Мохаммед Али и Кил Кленси не ровня ему

“Фильм Сергея Долбилова об украинском тренере Анатолии Ломаченко получил высокие оценки жюри и симпатии зрителей. И был награжден почетным призом на Миланском фестивале FICTS спортивного кино“, - говорится в сообщении Instagram-аккаунта lomus_official.

Почетным приз Миланского фестивале спортивного кино FICTS
Почетным приз Миланского фестивале спортивного кино FICTS
instagram.com/lomus_official/

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко стал обладателем специального пояса WBC.

 

Поделись:
Теги: бокс, Анатолий Ломаченко, фильм, награда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь