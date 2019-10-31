Фьюри - о рестлере Строумане: Я никогда не встречался с такими крупными соперниками

"Цыганский король" заявил, что полностью готов к своему дебюту в реслинге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу своего дебютного поединка в реслинг-шоу WWE против Брона Строумэна.

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"Я очень рад быть сейчас здесь. Я готов устроить настоящее шоу и послностью готов к этому поединку. Я раньше никогда не встречался с такими крупными соперниками. Уверен, мы устроим яркую битву и все болельщики будут довольны этим зрелищем", - приводит слова Фьюри WWE.

Напомним, бой Фьюри - Строумэн состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Брон Строумэн прошли церемонию взвешивания.