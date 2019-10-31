Переключиться на мобильную версию

Фьюри - о рестлере Строумане: Я никогда не встречался с такими крупными соперниками

Комментариев: 1
"Цыганский король" заявил, что полностью готов к своему дебюту в реслинге.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу своего дебютного поединка в реслинг-шоу WWE против Брона Строумэна.

Читай также: Конфликт разгорается: Рестлер ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его

"Я очень рад быть сейчас здесь. Я готов устроить настоящее шоу и послностью готов к этому поединку. Я раньше никогда не встречался с такими крупными соперниками. Уверен, мы устроим яркую битву и все болельщики будут довольны этим зрелищем", - приводит слова Фьюри WWE.

Напомним, бой Фьюри - Строумэн состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Брон Строумэн прошли церемонию взвешивания.

Поделись:
Теги: бокс, реслинг, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Антибес    31.10.2019, 12:07
Оценка:  -1
Антибес
Жаль что в этой клоунаде не учавствуют пейсатые сёстры Кличко.Там им обеим самое место!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь