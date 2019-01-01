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Фьюри провел взвешивание перед поединком в WWE

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Тайсон Фьюри дебютирует в реслинг-шоу.
Брон Строумэн и Тайсон Фьюри
Брон Строумэн и Тайсон Фьюри
Getty Images

В четверг, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реслинг-шоу WWE Crown Jewel.

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Участие в этом вечере примет экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри, который сразится с рестлером Броном Строумэном. Накануне шоу соперники прошли традиционную процедуру взвешивания, и Строумэн оказался гораздо тяжелее Фьюри.

Результаты взвешивания:

Тайсон Фьюри - 117,5 кг
Брон Строумэн - 174,6 кг

Отметим, что участие в шоу также примет экс-чемпион UFC Кейн Веласкес (113,4 кг), который сразится с Броком Леснаром (129,7 кг).

Напомним, Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого было решено провести их бой в рамках шоу WWE.

Во время подготовки к поединку Строумэн ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его.

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Теги: бокс, реслинг, Тайсон Фьюри, взвешивание
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