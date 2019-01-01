Фьюри провел взвешивание перед поединком в WWE
В четверг, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реслинг-шоу WWE Crown Jewel.
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Участие в этом вечере примет экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри, который сразится с рестлером Броном Строумэном. Накануне шоу соперники прошли традиционную процедуру взвешивания, и Строумэн оказался гораздо тяжелее Фьюри.
Результаты взвешивания:
Тайсон Фьюри - 117,5 кг
Брон Строумэн - 174,6 кг
Отметим, что участие в шоу также примет экс-чемпион UFC Кейн Веласкес (113,4 кг), который сразится с Броком Леснаром (129,7 кг).
Напомним, Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого было решено провести их бой в рамках шоу WWE.
Во время подготовки к поединку Строумэн ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его.
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