Фьюри провел взвешивание перед поединком в WWE

Тайсон Фьюри дебютирует в реслинг-шоу.

В четверг, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реслинг-шоу WWE Crown Jewel.

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Участие в этом вечере примет экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри, который сразится с рестлером Броном Строумэном. Накануне шоу соперники прошли традиционную процедуру взвешивания, и Строумэн оказался гораздо тяжелее Фьюри.

Результаты взвешивания:

Тайсон Фьюри - 117,5 кг

Брон Строумэн - 174,6 кг

Отметим, что участие в шоу также примет экс-чемпион UFC Кейн Веласкес (113,4 кг), который сразится с Броком Леснаром (129,7 кг).

Напомним, Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого было решено провести их бой в рамках шоу WWE.

Во время подготовки к поединку Строумэн ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его.