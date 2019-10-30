Кличко выразил готовность вернуться на ринг
Украинский боксер хочет побить рекорд.
Украинский боксер в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что может возобновить карьеру в ближайшее время, чтоб побить рекорд
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“Могу ли вернуться? Да, я держу этот вариант. Не собираюсь возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я могу вернуться ради рекорда. Это круто.
Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это действительно прекрасное достижение“, - цитирует Владимира Кличко Daily Mail.
Отметим, что ранее украинский боксер делал заявление по поводу возвращения в бокс.
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