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Кличко выразил готовность вернуться на ринг

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Украинский боксер хочет побить рекорд.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что может возобновить карьеру в ближайшее время, чтоб побить рекорд

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“Могу ли вернуться? Да, я держу этот вариант. Не собираюсь возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я могу вернуться ради рекорда. Это круто.

Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это действительно прекрасное достижение“, - цитирует Владимира Кличко Daily Mail. 

Отметим, что ранее украинский боксер делал заявление по поводу возвращения в бокс.

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Теги: Владимир Кличко, бокс
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Комментариев (1)
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Boxerogos    30.10.2019, 23:02
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Boxerogos
Челюсть и тебе смогут без проблем сломать,старый ты пейсатый гомик.
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