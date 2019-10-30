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Фьюри: Если Уайлдер проиграет Ортису, то наш бой не будет проведен

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Британец поставил условие Уайлдеру.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его бой с Деонтеем Уайлдером может не состояться.

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“Разве Деонтею Уайлдеру не нужно позаботиться о своих делах в ноябре? Ему не следует концентрироваться на том, что делаю я. 

Я советую Деонтею одержать победу над Луисом Ортисом, а затем мы посмотрим, что будет дальше. Если он проиграет Ортису, то наш бой не будет проведен.

Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру стоит уладить свои дела, а уже затем думать, что буду делать я“, - цитирует Фьюри Metro.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

Ранее Уайлдер усомнился в честности британца.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  30.10.2019, 21:44
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АК-47
И тогда Фьюри выйдет против Ортиса. Пояс то нужен))). А потом с победителем пары Руис-Джошуа.
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