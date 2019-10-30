Фьюри: Если Уайлдер проиграет Ортису, то наш бой не будет проведен

Британец поставил условие Уайлдеру.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его бой с Деонтеем Уайлдером может не состояться.

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“Разве Деонтею Уайлдеру не нужно позаботиться о своих делах в ноябре? Ему не следует концентрироваться на том, что делаю я.

Я советую Деонтею одержать победу над Луисом Ортисом, а затем мы посмотрим, что будет дальше. Если он проиграет Ортису, то наш бой не будет проведен.

Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру стоит уладить свои дела, а уже затем думать, что буду делать я“, - цитирует Фьюри Metro.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

Ранее Уайлдер усомнился в честности британца.