Альварес: Я лучше Ломаченко

Мексиканец не согласен с рейтингом.

Лидер среднего дивизиона Сауль Альварес поделился мнением по поводу рейтинга Р4Р от The Ring, где он занимает 3-е место, уступая Теренсу Кроуфорду и Василию Ломаченко.

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“Я лучше, чем они. Я делаю свою работу лучше. Из-за этого рейтинга я не потеряю сон. В конце концов, кто-то выбирает на свой вкус.

Возможно, меня там не любят и никогда не сделают первым номером.

Но я всю карьеру чувствую себя первым, и это мне помогло добиться того, чего я добился“, - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Ранее Альварес заявил, что хочет стать чемпионом в 4 весовых категориях.