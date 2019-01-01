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Альварес: Я лучше Ломаченко

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Мексиканец не согласен с рейтингом.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Лидер среднего дивизиона Сауль Альварес поделился мнением по поводу рейтинга Р4Р от The Ring, где он занимает 3-е место, уступая Теренсу Кроуфорду и Василию Ломаченко. 

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“Я лучше, чем они. Я делаю свою работу лучше. Из-за этого рейтинга я не потеряю сон. В конце концов, кто-то выбирает на свой вкус.

Возможно, меня там не любят и никогда не сделают первым номером.

Но я всю карьеру чувствую себя первым, и это мне помогло добиться того, чего я добился“, - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Ранее Альварес заявил, что хочет стать чемпионом в 4 весовых категориях.

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Теги: Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко, бокс
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