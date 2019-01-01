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Фьюри: Джошуа и Руис - два мешка

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Британец не стал много говорить по поводу боксеров.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу предстоящего боя Энди Руис - Энтони Джошуа.

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“Теперь я буду драться только в США. Если они не захотят лететь в США, то придется подождать, пока наш поединок состоится.

Руис и Джошуа - два мешка и они оба не с той лиги, в которой я состою.

Мама меня учила, что не можешь сказать приятное, то лучше промолчать.Так что лучше я просто прикрою рот“, - цитирует Фьюри Sky Sports.

Реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что промоутер Джошуа сделал заявление по поводу судьей на реванше.

Ранее Фьюри сообщил, когда завершит карьеру.

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Теги: Тайсон Фьюри, Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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