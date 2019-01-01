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Уорд: Альварес набирает массу, но это ошибка

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Именитый боксер отметил, что допустил такую же ошибку в первом поединке с Сергеем Ковалевым.
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между обладателем титула в полутяжелом дивизионе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО) и чемпионом в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО).

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"Альварес сейчас качается и набирает массу, но это ошибка. Я допустил такую же в своем первом поединке с Ковалевым. Слишком сильный набор массы - это неправильно. Сейчас он выглядит широким, и он упитанный парень.

Если Сауль будет боксировать с Ковалевым с такими габаритами, то он, скорее всего, будет пропускать чаще, чем обычно", - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой Ковалев - Альварес.

Ранее Сауль Альварес заявил, что хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях.

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Теги: бокс, Андре Уорд, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес
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