Уорд: Альварес набирает массу, но это ошибка
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между обладателем титула в полутяжелом дивизионе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО) и чемпионом в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО).
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"Альварес сейчас качается и набирает массу, но это ошибка. Я допустил такую же в своем первом поединке с Ковалевым. Слишком сильный набор массы - это неправильно. Сейчас он выглядит широким, и он упитанный парень.
Если Сауль будет боксировать с Ковалевым с такими габаритами, то он, скорее всего, будет пропускать чаще, чем обычно", - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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Ранее Сауль Альварес заявил, что хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях.
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