Ковалев - Альварес: онлайн трансляция боя

Сергей Ковалев и Сауль Альварес встретятся 2-го ноября. Следите за ходом поединка в нашей онлайн трансляции.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против именитого мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Поединок состоится 2-го ноября в в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand Garden.

Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой новости.

Отметим, что данный поединок станет дебютным для мексиканца в полутяжелом дивизионе, однако именно его букмекеры считают фаворитом.

Последние бои Ковалева:

24.08.2019. Сергей Ковалев - Энтони Ярд - победа Ковалева нокаутом в 11 раунде

2.02.2019. Сергей Ковалев - Элайдер Альварес - победа Ковалева решением судей

4.08.2018. Сергей Ковалев - Элайдер Альварес - поражение Ковалева нокаутом в 7 раунде

3.03.2018. Сергей Ковалев - Игорь Михалкин - победа Ковалева нокаутом в 7 раунде

25.11.2017. Сергей Ковалев - Вячеслав Шабранский - победа Ковалева нокаутом во 2 раунде

Последние бои Альвареса:

4.05.2019. Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс - победа Альвареса решением судей

15.12.2018. Сауль Альварес - Рокки Филдинг - победа Альвареса нокаутом в третьем раунде

15.09.2017. Сауль Альварес - Геннадий Головкин - победа Альвареса решением судей

16.09.2017. Сауль Альварес - Геннадий Головкин - ничья

6.05.2017. Сауль Альварес - Хулио Сезар Чавес-младший - победа Альвареса решением судей