Ковалев - Альварес: онлайн трансляция боя
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против именитого мексиканского боксера Сауля Альвареса.
Поединок состоится 2-го ноября в в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand Garden.
Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой новости.
Отметим, что данный поединок станет дебютным для мексиканца в полутяжелом дивизионе, однако именно его букмекеры считают фаворитом.
Последние бои Ковалева:
24.08.2019. Сергей Ковалев - Энтони Ярд - победа Ковалева нокаутом в 11 раунде
2.02.2019. Сергей Ковалев - Элайдер Альварес - победа Ковалева решением судей
4.08.2018. Сергей Ковалев - Элайдер Альварес - поражение Ковалева нокаутом в 7 раунде
3.03.2018. Сергей Ковалев - Игорь Михалкин - победа Ковалева нокаутом в 7 раунде
25.11.2017. Сергей Ковалев - Вячеслав Шабранский - победа Ковалева нокаутом во 2 раунде
Последние бои Альвареса:
4.05.2019. Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс - победа Альвареса решением судей
15.12.2018. Сауль Альварес - Рокки Филдинг - победа Альвареса нокаутом в третьем раунде
15.09.2017. Сауль Альварес - Геннадий Головкин - победа Альвареса решением судей
16.09.2017. Сауль Альварес - Геннадий Головкин - ничья
6.05.2017. Сауль Альварес - Хулио Сезар Чавес-младший - победа Альвареса решением судей
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