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Альварес: Хочу стать чемпионом мира в четырех весовых категориях

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Боксер проведет дебютный бой в полутяжелом дивизионе.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Boxing Scene

Мексиканский боксер Сауль Альварес в субботу, 2-го ноября, проведет бой с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым. Канело прокомментировал предстоящий поединок, который станет для него дебютным в этой весовой категории.

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“Это очень важное событие для меня, моей карьеры, моей семьи и моей команды. Стать чемпионом мира в четырех весовых категориях - еще одна глава моей истории.

Во время подготовки к бою было по-другому: вес, тренировки. Я я не могу дождаться, чтобы увидеть, как все это сработает 2-го ноября. Я сделаю все возможное.

Поддержка фанатов мотивирует меня, и я готов забрать победу“, - цитирует Альвареса BoxingNews24.

Напомним, Ковалев и Альварес проведут бой 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Смотрите прогноз и ставки букмекеров на этот бой.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев
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