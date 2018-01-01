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Стало известно имя следующего соперника Лебедева

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Россиянин проведет бой против представителя ЮАР.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
Boxing Scene

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев, ранее завершивший карьеру, принял решение вернуться на ринг.

Его следующим соперником станет южноафриканский боксер Табисо Мчуну, сообщает ТАСС. Бой состоится 21-го декабря в Красноярске.

Таким образом, информация о том, что россиянин встретится с конголезцем Илунги Макабу, оказалась неверной.

Последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре-го 2018 года. Тогда Лебедев победил американца Майка Уилсона. Всего на профессиональном ринге 39-летний боксер одержал 32 победы и потерпел 2 поражения.

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Теги: бокс, Денис Лебедев
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