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Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди супертяжев

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Украинец занял пятую строчку рейтинга.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Всемирный боксерский конгресс WBС опубликовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе.

Александр Усик попал в рейтинг после одной победы над Уизерспуном.

Лидером рейтинга является Деонтей Уайлдер, который намерен провести бой против Ортиса в ноябре.

Топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе:

1. Диллиан Уайт (Великобритания)       

2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Александр Поветкин (Россия)              

5. Александр Усик (Украина)      

Отметим, что ранее Александр Усик и Василий Ломаченко получили статуэтки от WBC.

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг WBO среди супертяжеловесов.

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Теги: Александр Усик, WBC, бокс
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