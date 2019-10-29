Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди супертяжев
Украинец занял пятую строчку рейтинга.
Всемирный боксерский конгресс WBС опубликовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе.
Александр Усик попал в рейтинг после одной победы над Уизерспуном.
Лидером рейтинга является Деонтей Уайлдер, который намерен провести бой против Ортиса в ноябре.
Oleksandr Usyk barges into WBC Ratings, eligible for @BronzeBomber Wilder bout https://t.co/hI6RH5yJjY @premierboxing— 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘽𝙊𝙓𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙀𝙒𝙎 (@WorldBoxingNews) October 29, 2019
Топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе:
1. Диллиан Уайт (Великобритания)
2. Тайсон Фьюри (Великобритания)
3. Луис Ортис (Куба)
4. Александр Поветкин (Россия)
5. Александр Усик (Украина)
Отметим, что ранее Александр Усик и Василий Ломаченко получили статуэтки от WBC.
Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг WBO среди супертяжеловесов.
Полная версия правил