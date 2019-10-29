Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди супертяжев

Украинец занял пятую строчку рейтинга.

Всемирный боксерский конгресс WBС опубликовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе.

Александр Усик попал в рейтинг после одной победы над Уизерспуном.

Лидером рейтинга является Деонтей Уайлдер, который намерен провести бой против Ортиса в ноябре.

Oleksandr Usyk barges into WBC Ratings, eligible for @BronzeBomber Wilder bout https://t.co/hI6RH5yJjY @premierboxing — 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘽𝙊𝙓𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙀𝙒𝙎 (@WorldBoxingNews) October 29, 2019

Топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе:

1. Диллиан Уайт (Великобритания)

2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Александр Поветкин (Россия)

5. Александр Усик (Украина)

Отметим, что ранее Александр Усик и Василий Ломаченко получили статуэтки от WBC.

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг WBO среди супертяжеловесов.