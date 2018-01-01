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Хирн: На бое Джошуа - Руис будет независимый рефери

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Бой будет честным.
Руис - Джошуа
Руис - Джошуа
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился информацией по поводу судьей, который будут на бою Руис - Джошуа.

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“Все предусмотрено контрактом: независимые судьи, независимый рефери. Все то же самое, что и в первом поединке.

На Саудовском собрании будут представитель Британского совета по контролю за боксом, представитель Tom Brown Promotions и команда Энди Руиса.

Нам прислали список судей из санкционирующих бой органов, которые будут выбраны комиссией.

Любой на этом заседании сможет возразить против назначения того или иного судьи, что может быть рассмотрено“, - цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, реванш Джошуа и Руиса состоится 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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