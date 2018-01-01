Баду Джек: Бетербиев вчистую победил Гвоздика

Шведский боксер не понимает, как украинец мог выигрывать на записках судей в том поединке.

Шведский боксер Баду Джек, выступающий в полутяжелой весовой категории, прокомментировал поединок между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком за титулы WBC и IBF в полутяжелом дивизионе.

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"Впервые я увидел Бетербиева еще в любителях в 2004-м году или где-то в это время. Он - настоящий зверь, даже тогда он всех нокаутировал. Артур - сильный и хороший боец.

Гвоздик неплохо боксировал и даже выигрывал на карточках судей. Как по мне, это сумасшествие! Я считаю, что Бетербиев вчистую победил Гвоздика, но я не судья", - сказал Джек в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, недавно Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву и лишился чемпионского пояса WBC. Отметим, что украинец лидировал на записках двух судей перед тем, как Артур отправил его в нокаут.

Вашему вниманию также полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.