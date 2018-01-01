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Тренер Руиса: К реваншу с Джошуа Энди уже сбросил 13 кг

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Уже 7-го декабря Энди Руис и Энтони Джошуа проведут реванш.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Мэнни Роблес, тренер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса (33-1, 21 КО) рассказал о сгонке веса своего подопечного к предстоящему реваншу с британским боксером Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

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“К реваншу с Джошуа Энди уже скинул около 30 фунтов (13 кг - прим.ред.). Он находится на правильном пути и выглядит подтянутым. Он рад вернуться к себе домой и уже в предвкушении предстоящего поединка с Энтони.

Руис похудел сам. Я горд сказать, что он сделал это благодаря своей упорной работе. Он не использовал никаких средств для сгонки веса, не использовал никаких кремов для разогрева. Все это только благодаря тяжелым тренировкам в зале“, - приводит слова Роблеса Behind The Gloves.

Напомним, реванш Джошуа и Руиса состоится 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Энди Руис выглядит как бочка.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш
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