Кроуфорд назвал фаворита боя Ковалев - Альварес

Американец считает, что защиту Канело недооценивают.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал предстощий бой между обладателем титула WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

“Многие говорят, что поединок должен быть равным, но я не согласен с этим. Думаю, что Альварес победит где-то в шестом раунде. Его защиту недооценивают. Его не бьют так сильно, как кажется некоторым.

Также не стоит забывать об умении Сауля пробивать по корпусу. Мне кажется, что он сделает свою работу. Посмотрим, как пройдет бой“, - цитирует Кроуфорда Boxing News 24.

Напомним, Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.