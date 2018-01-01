Переключиться на мобильную версию

Кэмпбелл: Я хотел бы еще раз подраться с Ломаченко

Комментариев: 0
Британец уверен, что сможет избежать повторений ошибок.
Ломаченко - Кэмпбелл
Ломаченко - Кэмпбелл
Getty Images

Британский боксер в легком весе Люк Кэмпбелл заявил, что хотел бы еще раз встретиться с Василием Ломаченко в ринге.

Читай также: Бетербиев: Чем запомнился Усик? Бегает хорошо

“Не могу сказать, что я лучший в легком весе, поскольку Ломаченко до сих пор в нем выступает. Но, кроме него, я сильнее всех остальных.

Я становлюсь все лучше и лучше. Не могу дождаться возвращения в ринг. Мы планируем провести поединок в декабре.

Я хотел бы еще раз подраться с Ломаченко. Если у меня будет еще одна попытка, то я выступлю намного лучше, чем в первый раз“, - сказал Кэмпбелл в программе YouTube-канала Boxing Social.

Напомним, что Ломаченко победил британского боксера единогласным решением судьей. 

Поделись:
Теги: Люк Кэмпбелл, Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь