Кэмпбелл: Я хотел бы еще раз подраться с Ломаченко

Британец уверен, что сможет избежать повторений ошибок.

Британский боксер в легком весе Люк Кэмпбелл заявил, что хотел бы еще раз встретиться с Василием Ломаченко в ринге.

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“Не могу сказать, что я лучший в легком весе, поскольку Ломаченко до сих пор в нем выступает. Но, кроме него, я сильнее всех остальных.

Я становлюсь все лучше и лучше. Не могу дождаться возвращения в ринг. Мы планируем провести поединок в декабре.

Я хотел бы еще раз подраться с Ломаченко. Если у меня будет еще одна попытка, то я выступлю намного лучше, чем в первый раз“, - сказал Кэмпбелл в программе YouTube-канала Boxing Social.

Напомним, что Ломаченко победил британского боксера единогласным решением судьей.