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Хирн: Усик может прийти ко мне и сказать, что хочет драться с Чисорой

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Бой Чисора - Усик может состояться в феврале.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу того, кого хотел бы увидеть в ринге с Чисорой.

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“Я хочу увидеть бой Чисоры против Усика или Паркера. Я предсказываю, что этот поединок состоится в феврале следующего года.

Усик мне четко сказал, что хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира. Но он может прийти ко мне и сказать: “Знаешь, я буду драться с Чисорой“.

Но Чисора - это серьезная проблема. Он грозный парень, умный и сообразительный боксер. Он показывает отличный прессинг, хорошо работает по корпусу. Чисора неустанный, его бои интересно смотреть. 

Если Усик скажет мне, что хочет подраться с Чисорой в феврале, я с радостью возьмусь организовать этот бой“, - сказал Хирн в программе Youtube-канал IFL TV.

Напомним, что Чисора досрочно победил Прайса.

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Теги: Эдди Хирн, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Huper!    28.10.2019, 17:03
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Тю так возьми в декабре в андеркарт Руиз - Джошуа
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