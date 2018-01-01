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Уорд: Ставлю на Альвареса, я давно не видел опасного Ковалева

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Американец сомневается в победе российского боксера.
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд прокомментировал предстоящий бой между чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

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“Возможно, Ковалев в поздних раундах будет в лучшем состоянии, чем Канело. Но слишком сложный бой, чтобы делать какие-либо прогнозы. Я думаю, что здесь может быть много вариантов развития событий. Но все же я бы поставил на Альвареса. Я больше не верю в Ковалева.
 
Альварес выйдет в ринг не против Крашера, а против Сергея Ковалева. Он больше не Крашер. Но с другой стороны, Канело поднялся на две весовые категории, а у Ковалева еще что-то осталось. Если Сауль будет действовать безответственно, то Ковалев сможет его поймать. Но я в этом сомневаюсь. Я давно не видел опасного Ковалева“, - цитирует Уорда Boxingnews24.

Напомним, Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: бос, Андрей Уорд, Сергей Ковалев, Сауль Альварес
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