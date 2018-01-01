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Богачук одержал победу над Брансоном в четвертом раунде

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Десятираундовый поединок завершился победой украинца.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
Boxing Scene

Украинец Сергей Богачук нокаутировал американского соперника Тайлера Брансона в в четвертом раунде и завладел титулом WBC Continental Americas Championship.

Бой прошел в ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе.

Поединок должен был состоять из 10 раундов, но украинец завершил его нокаутом в четвертом.

Таким образом Богачук одержал 16-ю победу на профессиональном ринге в 16-ти боях.

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Теги: Сергей Богачук, бокс, бой
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