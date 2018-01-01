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Легендарный боксер: Руис победит, Джошуа не прошел испытание на прочность

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Даглас считает, что у Энди будет тяжело отобрать завоеванные пояса.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Бывший обладатель титула чемпиона мира в крузервейте Бастер Даглас высказался касательно грядущего реванша между чемпионом мира WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и британским боксером Энтони Джошуа.

"Я ожидаю, что Энди снова сможет победить. Все, что от него требуется - удар в подбородок. Все в курсе, что Джошуа не прошел испытание на прочность и завалился на канвас. Вряд ли он может выдерживать удары. Стоит лишь найти магическую кнопку.

Мне кажется, Руис голоден, ведь он наслаждается своим статусом. Ему это нравится, нравится показывать, что он крутой парень. Энди всегда таковым и будет, однако титулы подчеркивают этот статус. У него тяжело отобрать титулы, а вот Джошуа во время боя будет находиться под давлением", - приводит слова Руиса Daily Star.

Ранее Хирн прокомментировал слова Руиса о том, что тот значительно сбросил вес перед реваншем.

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