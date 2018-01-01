Тейлор потерял близкого человека в преддверии боя с Прогрейсом

Шотландец последние три раунда провел не по установленному плану.

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом полусреднем весе Джош Тейлор прокомментировал свою победу над американцем Реджисом Прогрейсом в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Шотландец признался, что незадолго до поединка с Прогрейсом умер отец его девушки, поэтому в последних раундах, несмотря на сильную гематому на глазе, он продолжил бороться и идти вперед.

“Тактика потеряла актуальность, ведь три раунда я был слепым. Я не видел атак сбоку. Я просто дрался на инстинктах и самоотдаче. У меня были личные обстоятельства, которые мотивировали меня сражаться. Я просто не мог проиграть.

Я представлял свою победу, очень этого хотел. Моя девушка потеряла отца, Джеймса Мерфи. Память о нем заставляла меня идти вперед в последних раундах.

Это был не просто бой, а война. В моей голове бурлили мысли о том, что я должен одержать победу ради Джеймса. Я успокоился только тогда, когда рефери поднял мою руку вверх“, - приводит слова Тейлора BBC.