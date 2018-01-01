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Дэвис намерен завоевать чемпионский пояс в весовой категории Ломаченко

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Американец проведет бой в легкой весовой категории против Юриоркиса Гамбоа.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Американский боксер Джервонта Дэвис перешел в легкий вес, где проведет поединок против опытного кубинца Юриоркиса Гамбоа.

Победитель этого боя станет станет обязательным претендентом на титул по версии WBA, которым владеет украинец Василий Ломаченко. Джервонта уверен, что ему удастся завоевать чемпионство и в легкой весовой категории.

"Некоторые величайшие боксеры и Зала славы завоевывали титулы в нескольких весовых категориях, и я не буду исключением. Я ожидаю такого же успеха в легком весе, как и во втором полулегком.

Юриоркис Гамбоа - уважаемое имя в боксе, он достиг больших успехов как на олимпийском ринге, так и в профессионалах. Думаю, он покажет лучшее, на что способен. Хочу поблагодарить свою команду и своих фанатов: продолжайте поддерживать меня, я дерусь для вас", - приводит слова Дэвиса BoxingNews24.

Стоит отметить, что бой Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа состоится 28 декабря в Атланте, США.

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