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Хирн: Руис не похудел. Он выглядит, как бочка

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Промоутер Джошуа считает, что чемпион стал еще тяжелее и медленнее.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал слова чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса о том, что тот значительно сбросил вес перед предстоящим реваншем с британской суперзвездой Энтони Джошуа.

Промоутер считает, что мексиканский чемпион не похудел, а стал еще тяжелее, чем это было ранее.

"Руис похудел? Я так не думаю. Он выглядит, как бочка. Мне кажется, что он даже тяжелее, чем до этого. Можете сделать собственные выводы. Я видел видео его тренировки в Сан-Диего. Мне не показалось, что Руис стал стройнее, чем во время прошлого тренировочного лагеря.

В Instagram есть фотография, на которой Энди наклоняется вперед. Это старый трюк, чтобы визуально уменьшить живот. Поэтому может показаться, что Руис сбросил парочку килограммов.

Я думаю, что Руис сейчас еще более тяжелее и медленнее. Возможно, я просто уже привык к его скорости. Но у него бочкообразный живот, разве нет?" - сказал Хирн в интервью iFL TV.

Напомним, реванш Руис - Джошуа должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

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