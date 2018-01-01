WBO назначила незамедлительный реванш Бриедис - Гловацки

Финал Всемирной боксерской суперсерии оказался под угрозой срыва.

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила незамедлительный реванш между Кшиштофом Гловацки и Майрисом Бриедисом.

В случае отказа Бриедиса от реванша с Гловацким он будет лишен титула WBO.

Перноначально WBO постановила провести Гловацки бой с победителем финала Всемирной боксерской суперсерии между Бриедисом и Юниером Гонсалесом, но сейчас изменила свое решение.

"Из-за специфических обстоятельств этого случая Гловацкий должен был получить возможность незамедлительно боксировать за титул WBO. Заставлять его ждать 120 дней с момента завершения турнира WBSS - это мера недостаточная, так как финальный бой WBSS все еще не назначен. С другой стороны, позволить Бриедису защищать титул WBO в финале Суперсерии можно рассматривать как поощрение за завоевание титула с нарушением правил WBO".

Реванш Гловацки – Бриедис должен состояться в течении 120 дней с момента вынесения решения. Это подрывает проведение финала Всемирной боксерской суперсерии, который должен был состояться в декабре, но организаторы ждали решение WBO.

Напомним, что полуфинальный поединок WBSS Бриедис-Гловацкий состоялся 15 июня в Риге. Гловацки проиграл Бриедису техническим нокаутом в третьем раунде, однако по ходу боя было допущено несколько серьезных нарушений правил. В частности, во втором раунде Бриедис отправил Гловацкого на настил ринга, намеренно ударив его локтем в подбородок, а кроме того рефери Роберт Берд не услышал сигнал об окончании раунда и позволил боксерам продолжить обмен ударами после гонга.