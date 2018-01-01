Менеджер Чисоры: Я хочу увидеть Дерека в бою с Усиком

Дэвид Хэй заинтересован в поединке своего клиента с украинским супертяжеловесом.

Менеджер Дерека Чисоры, Дэвид Хэй, после уверенной победы подопечного над Дэвидом Прайсом заявил, что хочет увидеть его бой против украинца Александра Усика.

"Я не думаю, что в супертяжелом весе есть много боксеров, способных выдержать атаки Чисоры. Он сделал то, над чем работал на тренировках: прорывался через джеб и заставлял Прайс сгибаться. Чисора психологически сломал Прайса и работал на ближней дистанции. Мало кто из супертяжей сможет выдержать такую жару.

Я хочу увидеть Чисору в бою с Усиком. Александр - обязательный претендент по линии WBO. Их бой возможен. Эдди Хирну очень нравится этот поединок. Не знаю, состоится ли он сейчас. Мне нужно поговорить об этом с Эдди.

На протяжении года Чисора тренируется в режиме нон-стоп. Возможно, за весь год он отдыхал только две или три недели. Его тело становится все более стройным. Дерек проводит бои через 2-3 месяца, каждый раз он улучшает форму", - сказал Дэвид Хэй.

Напомним, в поединке за титул Интерконтинентального чемпиона WBO Дерек Чисора досрочно победил своего соотечественника Дэвида Прайса.